Bündnis ruft zu Demo gegen Mietenexplosion auf

Mit einer Demo am Alexanderplatz wollen sie ein Zeichen gegen Verdrängung und «Mietenwahnsinn» setzen, wie sie am Dienstag (26. März 2019) in Berlin ankündigten. Der Tross wolle dann in Richtung einer Immobilienmesse ziehen. Schon in den Tagen davor soll es in der Stadt mehrere Aktionen und Veranstaltungen rund um das Thema Mieten geben.