Linke und Grüne stellen sich hinter Volksbegehren

In Berlin startet bald ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Das Abgeordnetenhaus diskutiert kontrovers darüber. Realistischer Weg oder alles Fantasie?

Berlin (dpa/bb) - Das geplante Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen entzweit die Berliner Politik: In einer aktuellen Debatte im Abgeordnetenhaus appellierten die Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP an Rot-Rot-Grün, «Enteignungsfantasien» umgehend zu beenden und stattdessen mehr für den Neubau von Wohnungen zu tun.

Eine Initiative will am 6. April in Berlin ein Volksbegehren mit dem Ziel starten, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen Entschädigung der Eigentümer zu «vergesellschaften». Der Senat soll zur Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes aufgefordert werden. Basis soll Artikel 15 des Grundgesetzes sein, der unter Bedingungen Enteignungen beziehungsweise die Überführung von Grund und Boden oder Produktionsmitteln in Gemeineigentum zulässt.