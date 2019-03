Gutachten: Enteignungen wären verfassungswidrig

Mit einem Gutachten hat sich die Berliner Wohnungswirtschaft gegen eine geplante Volksinitiative zur Enteignung von Wohnungskonzernen positioniert.

«Sowohl Grundgesetz als auch Berliner Landesverfassung stünden dem Vorhaben entgegen», teilte der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen am Mittwoch (20. März 2019) in Berlin mit. Er stützt sich dabei auf ein in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Helge Sodan. Die Initiative will am 6. April das Volksbegehren starten.