Saleh sieht rechtliche Klarheit bei Mietendeckel

Kommt er oder kommt er nicht? Die Idee eines Mietendeckels treibt die Berliner Politik um. Auch die SPD-Fraktion findet die Idee klasse - und sieht rechtliche Probleme nun ausgeräumt.

Berlin (dpa/bb) - Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat sich dafür ausgesprochen, die Mieten aller Wohnungen in der Hauptstadt zumindest zeitweise einzufrieren und dazu einen sogenannten Mietendeckel auf Landesebene zu beschließen. Ein im Auftrag seiner Fraktion erarbeitetes Expertengutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass die Gesetzgebungskompetenz hier bei den Ländern liege und Berlins also entsprechend aktiv werden könne, erklärte Saleh am Montag. Nunmehr bestehe rechtliche Klarheit, meinte er: «Der Mietendeckel kann kommen.» Die SPD-Fraktion werde sich dafür einsetzen.