Für das ICC gibt es 13 Interessenten

Für das stillgelegte Internationale Congress Centrum (ICC) am Berliner Funkturm gibt es eine Reihe möglicher Investoren.

13 Interessenten hätten Ideen für eine künftige Nutzung eingereicht, teilte die Berliner Immobilienmanagementgesellschaft (BIM) am 07. März 2019 nach einem europaweiten, sogenannten Interessenbekundungsverfahren mit. Was die Bieter mit dem Komplex vorhaben, werde noch nicht verraten. Der Senat will nach Ostern eine Auswertung der Konzepte vorlegen.