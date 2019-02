Karl-Marx-Allee: Kollatz sieht nach Urteil Klarheit

Nach dem vergeblichen Versuch, den Verkauf von 675 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee an die Deutsche Wohnen juristisch zu verhindern, will Berlins Senat nach vorne schauen. Nun bestehe in dem Fall Klarheit, erklärte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wir gehen davon aus, dass der Verkauf des größten Teils der Wohnungen an die Deutsche Wohnen stattfinden und der gestreckte Erwerb zum Zuge kommen wird.»