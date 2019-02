Einigung auf Entwurf für Stadtquartier am Haus der Statistik

Eine Jury einigte sich auf den städtebaulichen Entwurf einer Planungsgemeinschaft, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am 25. Februar 2019 mitteilte. Die Bauten an der Otto-Braun-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes sollen saniert und um neue ergänzt werden. Ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest, hieß es. Der Bezirk Mitte stelle nun einen Bebauungsplan für das mehr als drei Hektar große Areal auf.