Demonstration gegen hohe Mieten am 6. April 2019

Ein Jahr nach der großen Berliner Demonstration gegen hohe Mieten soll es in diesem Frühjahr eine erneute Protestveranstaltung geben.

Demonstrationen in ganz Europa geplant

An dem 6. April soll es in Rahmen eines europaweiten Aktionstages auch Demonstrationen in anderen deutschen Städten wie München, Köln, Dortmund, Dresden, Freiburg und Leipzig geben, außerdem auch in europäischen Metropolen wie Paris, Barcelona und Lissabon.