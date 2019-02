Anstieg bei Mieten und Kaufpreisen in Berlin am höchsten

Für Mieter und Wohnungskäufer wird Berlin immer teurer. «Berlin ist die Stadt mit der größten Dynamik», sagte die Ökonomin Carolin Wandzik am Dienstag.

In keiner der größten deutschen Städte seien Mieten und Kaufpreise zuletzt so stark gestiegen wie in der Hauptstadt. Das geht aus einem Vergleich hervor, den Wandzik für den Zentralen Immobilien-Ausschuss erstellt hat.