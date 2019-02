Steuerzahlerbund kritisiert Wohnungsankäufe

Der Bund der Steuerzahler Berlin hat sich gegen den Ankauf Tausender Wohnungen durch das Land gewandt.

Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zahlten «Spekulantenpreise», kritisierte Verbandschef Alexander Kraus am Donnerstag. Die zusätzliche Nachfrage treibe das Preisniveau am Immobilienmarkt weiter in die Höhe, ohne dass der Senat eine Antwort auf die wahren Ursachen der Wohnungsmisere liefere. Künftige Generationen von Steuerzahlern würden als Bürgen unfreiwillig in Haftung genommen.