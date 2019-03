Biotonne ab 1. April in ganz Berlin Pflicht

Bis zum kommenden Montag müssen alle Berliner Hauseigentümer eine Biotonne aufstellen. Ausnahmen gibt es nur auf Antrag.

Biotonne vor allem in Außenbezirken neu

Mieterinnen und Mieter müssen sich in der Regel um nichts kümmern, da sich Vermieter oder Hausverwaltung um die Bereitstellung der Biotonne kümmern. In der Innenstadt gibt es die Tonnen an vielen Häusern längst: Rund 80 Prozent der Haushalte sind teils schon seit Jahren an das Sammelsystem angeschlossen. In den Außenbezirken haben bisher jedoch nur wenige Anwohner die Tonne mit dem braunen Deckel genutzt.