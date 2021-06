Energie sparen bei Kühlgeräten

Im Sommer freuen wir uns besonders über gekühlte Getränke und lecker Speise-Eis - aber auch sonst sind wir dankbar, dass der Kühlschrank unsere Lebensmittel länger frisch hält.

An heißen Tagen sollten Sie darauf achten, dass keine warme Luft über geöffnete Fenster in die Küche strömt - am besten also morgens und abends lüften. Wenn möglich sollten Kühlgeräte nämlich an einem kühlen Standort stehen. Denn bereits eine Absenkung der Raumtemperatur um einen Grad, kann den Stromverbrauch um etwa sechs Prozent reduzieren, informiert die Initiative.