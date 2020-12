Mit Trockenbauwänden neuen Raum schaffen

Eigentlich wäre genug Platz da, nur braucht man statt einem Zimmer plötzlich zwei. Was tun? Umziehen? Nein, einfach die Wohnung umbauen - mit Trockenbauwänden.

Als erstes wird die Position der Trennwand am Boden entlang der Decke und der Wände markiert. «Am besten man erstellt zuvor eine Skizze von der neuen Wand und ihren möglichen Ausschnitten für Elektroanschlüsse und eine Tür», erläutert Raschke-Kremer. Erst dann werden die Profile für das Ständerwerk, an dem die Ausbauplatten später befestigt werden, auf die gemessene Höhe und Breite gesägt.

Mit der Breite der Blechprofile legt man fest, was man hinter der Platte einbauen will. Das können Dämmplatten aus Mineralwolle sein oder eine weitere Bauplatte. «Je dicker die Wand ist, desto höher ist ihr Wärme- und Schallschutz», weiß der Innenausbau-Profi.

Das Gerüst muss an jeder Seite mit den bestehenden Zimmerwänden befestigt werden. «An den Seiten wird es über C-Profile an die Wand geschraubt, an der Decke mit U-Profilen», erklärt Raschke-Kremer. Einzige Ausnahme bildet das U-Profil am Boden. Das verklebt man laut dem Experten mit einem flexiblen Montagekleber.