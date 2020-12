Heimische Sauna bedarf nicht viel Platz

An kalten, dunklen Tagen im Herbst und Winter ist sie besonders beliebt: die Sauna. Sie ist gut für Leib und Seele, bietet Entspannung und Erholung. Sehr komfortabel ist natürlich gerade in Zeiten von Corona eine private Sauna.

Eine eigene Sauna: Das muss nicht unbedingt im Haus sein, man kann sich auch eine in den Garten setzen - hier das Modell Talo von Klafs.

Eine Sauna in den eigenen vier Wänden - für viele ein Traum, der aber wahr werden kann. Das Modell Aura von Hersteller Klafs ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch funktionell.

Wer keinen Platz hat, entscheidet sich für eine ausfahrbare Sauna. Das Modell S1 von Klafs fährt binnen 20 Sekunden automatisch per Knopfdruck zu einer vollwertigen Sauna aus.

Besonders in diesem Jahr hätten sich viele Menschen dafür entschieden, sagt Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund in Bielefeld. «Die heimische Sauna bietet gegenwärtig einfach mehr Freiheiten.» Hinzu komme, dass die öffentlichen Saunaanlagen von Lockdowns betroffen und geschlossen sind, so dass das Saunieren nicht möglich ist.