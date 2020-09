Mit CO2-Sensoren gesund durch den Winter

Regelmäßiges und richtiges Lüften ist gerade während der Corona-Pandemie wichtig. Während das im Sommer bei angenehmen Außentemperaturen kein Problem war, muss man in der kalten Jahreszeit darauf achten, dass Räume beim regelmäßigen Lüften nicht auskühlen.

Die Messgeräte warnen mit Anzeigen in gelb und rot vor zu viel Kohlendioxid - also ausgeatmeter Luft, in der auch potenziell krankheitserregende Aerosole enthalten sein können - in der Luft. Mithilfe der Geräte lässt es sich bestimmen, wann es Zeit ist, zu lüften.