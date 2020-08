Ausblick auf die IFA: Smarthome trotz Corona

Die Elektronikmesse IFA ist Jahr für Jahr ein Highlight für Hersteller und Publikum. Hier werden die neuesten Geräte präsentiert, von Handys über Fernseher und Computer bis hin zu Haushaltsgeräten.

Siemens hat eine App entwickelt, die Geschirrspüler steuert. So kann beispielsweise der Spülprozess bei Bedarf via App auf das Dreifache beschleunigt werden, wenn plötzlich Gäste vor der Tür stehen – auch dann, wenn der Geschirrspüler bereits läuft.

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte findet die IFA beinahe ohne Publikum statt. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto «IFA 2020 Special Edition».

Samsung stellt auf der IFA eine neue Generation von Waschmaschinen und Trockner vor. Sie lassen sich via App steuern.

Dank einer neuen App verspricht Miele ein perfektes Kocherlebnis - ohne dass der Fisch anbrät, denn die smarte Vernetzung von Gerät und Mensch leitet den Koch genau an.

Normalerweise drängen sich binnen weniger Tage Hunderttausende durch die Messehallen am Berliner Funkturm. Aber in Zeiten von Corona ist nichts mehr normal.

Die «IFA 2020 Special Edition» (3. bis 5. September) sei eine Art «Hybridveranstaltung», erklärt Jens Heithecker, Direktor der IFA. Denn die Messe besteht in diesem Jahr aus separaten Live-Events vor Ort, die sich auf die Kernfunktionen der IFA für Fachbesucher, Händler und Aussteller konzentrieren. Zu jedem der Veranstaltungsteile sind maximal 750 Personen pro Tag zugelassen.

Besucher können über Videos an IFA teilnehmen

Zusätzlich präsentiert die IFA sozusagen als virtuelle Verlängerung den IFA Xtended Space. Hier können Interessierte über Streaming- und on-demand-Angebote an der Messe teilnehmen und sich über die Produktneuheiten informieren. Der Besuch des IFA Xtended Space ist kostenlos und steht jedem offen.

«Wir spüren ein außerordentliches Interesse aus dem In- und Ausland», sagt Heithecker über das virtuelle Angebot der IFA. Das bringe in diesem Jahr Menschen online und offline zusammen. Doch obwohl die IFA branchenintern als wichtigste Fachmesse gilt, nehmen in diesem Jahr weniger Anbieter teil.