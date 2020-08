Welches Türschloss passt zu mir?

Einen Haustürschlüssel hat fast jeder in der Tasche. Aber vielleicht wird der ja bald überflüssig. Denn Türen lassen sich auch mit dem Smartphone öffnen und schließen. Und sogar aus der Ferne.

Es gibt aber durchaus Situationen, in denen das Öffnen und Schließen der Haustür via Internet praktisch ist. «Man kann zum Beispiel Berechtigungen an einen Besucher vergeben», erklärt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie in Velbert. Der Gast bekommt dann übers Internet einen Code, der ihm in einem bestimmten Zeitfenster den Zugang zur Wohnung ermöglicht. «Wenn der Besucher die Wohnungstür wieder schließt, verliert der Code seine Gültigkeit», erklärt Schmidt weiter.