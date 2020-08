Akku-Staubsauger bieten Komfort mit Luft nach oben

Liegengebliebene Brotkrümel? Staubmäuse unterm Bett? Haare auf dem Badezimmerboden? Kein Grund gleich den großen Bodenstaubsauger mit Kabel aus dem Schrank zu holen. Stattdessen setzen immer mehr Haushalte auf portable Handstaubsauger mit Akku. Sie gelten als leichter und wendiger als ihre Vorgänger, nehmen nicht so viel Platz weg und sind einfacher zu bedienen. Und vor allem muss nicht in jedem Zimmer von neuem das lästige Kabel umgesteckt werden.

Nach dem Saugen wird der Akku-Staubsauger an der Steckdose aufgeladen.

Manche Hersteller bieten Modelle an, die sich in noch kleinere Handsauger verwandeln lassen, mit denen man bequem Staub auf Polstern entfernen kann.

Claudia Oberascher ist Projektleiterin in der Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung der Initiative Hausgeräte+ in Berlin.

Dafür geht ihnen schneller die Puste aus und der Akku muss geladen werden. Was viele Käufer aber wohl nicht stört: «Im letzten Jahr erlebten wir in diesem Segment ein Plus von etwa 30 Prozent», berichtet Werner Scholz, Geschäftsführer des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Zwar machen klassische, kabelgebundene Bodenstaubsauger mengenmäßig noch den größten Absatzbereich aus - allerdings mit sinkender Tendenz.