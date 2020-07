Unerwünschte Mitesser: Schädlinge im Haus giftfrei loswerden

Fruchtfliegen umschwirren den Obst- oder Brotkorb, Ameisen machen sich über zuckerhaltige Speisen her, und die Mehlmotten - nun ja: bei denen ist der Name Programm. Schädlinge können gerade im Sommer mitunter zur Plage werden in der Wohnung.

© dpa

Und diese kleinen Tierchen sind nicht nur lästig, sie können auch gesundheitsschädlich sein - und zwar dann, wenn sie Gespinste, Larvenreste und Kotpartikel in befallenen Lebensmitteln hinterlassen. Die «Apotheken Umschau» (Ausgabe A 7/2020) rät daher dazu, befallene Lebensmittel konsequent zu entsorgen.

Um sicher zu gehen, dass alle Schädlinge abgetötet werden, sollten befallene Lebensmittel vor der Entsorgung bei 80 Grad im Backofen erhitzt oder alternativ eingefroren werden.

Essig und Spülmittel reichen zur Reinigung

Anschließend sollten Vorratsschränke gründlich gereinigt werden. Dazu benötigt man den Experten zufolge keine giftigen Reinigungsmittel. Essig und Spülmittel sind bei den kleinen Quälgeistern auch effektiv.

Ein weiterer Tipp: Vorbeugend sollten Arbeitsflächen regelmäßig gründlich gereinigt sowie Lebensmittel wie Nudeln, Haferflocken und Müsli nach dem Kauf jeweils in separate Behälter umgefüllt werden.