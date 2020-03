Taugt Essig als Weichspüler-Ersatz für die Waschmaschine?

Essig gilt als Hausmittel bei der Wäsche, das wie ein Weichspüler wirkt. Er enthärtet das Wasser und entfernt Rückstände von Kalk. «Ich würde aber davon abraten, Essig in der Waschmaschine zu verwenden», sagt Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Aber man braucht oft auch gar keinen extra Weichmacher. Denn Kalkablagerung in Fasern und in der Maschine lassen sich einfach mit Waschmittel vermeiden. «Die meisten Produkte enthalten bereits einen Entkalker», erklärt Buschmann.

Das Problem sei nur: Meist gibt man zu viel Waschmittel in das Gerät. So gelangen häufig unnötig viele Enzyme und Tenside ins Abwasser. «Das belastet die Umwelt», erklärt der BUND-Referent. Es kommt auch hier auf das richtige Maß an - man sollte also die Angaben auf den Verpackungen beachten.