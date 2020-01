Das E-Auto zu Hause laden: Die eigene Wallbox in der Garage

Die Infrastruktur für Elektroautos ist noch zu schlecht. Daher muss sich ein Käufer eines E-Mobils auch Gedanken um seine Lademöglichkeiten machen.

Kleine Ladestationen fürs E-Auto lassen sich unauffällig im Carport oder in der Garage anbringen.

E-Auto am Strom: Wallboxen brauchen erheblich weniger Zeit für den Ladevorgang als normale Steckdosen.

Eigentlich lassen sich Elektroautos an der normalen Haushaltstreckdose aufladen. «Davon raten wir allerdings ab, das sollte nur eine Notfalloption sein», sagt Nakazi. «Da der Ladevorgang bis zu 20 Stunden dauert, werden die Steckdosen stark beansprucht, was zu Kurzschlüssen und sogar zu Bränden führen kann, weil sie für solche Anwendungen nicht ausgelegt sind.»

Sie lassen sich problemlos in der heimischen Garage oder an der Hauswand montieren. «Man sollte eine Stelle wählen, an die man mit dem Kabel gut herankommt, wenn das Auto davor steht», rät Nakazi. Der ADAC empfiehlt für Privathäuser die Installation einer 11-Kilowatt-Wallbox mit drei Stromphasen.