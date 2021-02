Balkon zum Wohnraum umgestalten

Kein Wohnbereich lässt sich so vielseitig nutzen wie der Balkon: Als gemütliches Outdoor-Wohnzimmer, Küche, Büro oder auch Garten. Experten geben Tipps zur Einrichtung.

«Kugelgrills sind relativ leicht und schnell wieder weggeräumt», erklärt Schacht. «Bei wenig Platz bieten sich Grills in Balkonkastenform an, die an der Brüstung befestigt werden. In den Balkonkästen nebenan können Grillkräuter wie Salbei, Rosmarin oder Thymian wachsen.» Zum Sitzen bieten sich nicht nur Stühle an. «Getränkekisten lassen sich mit Auflagen oder Kissen schnell in Hocker verwandeln», so die Balkon-Expertin.