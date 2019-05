Eigenbedarfskündigung: Wann sie zulässig ist

Die Hürden für Eigentümer bei einer Eigenbedarfskündigung sind ziemlich hoch. Welche Regeln sie einhalten müssen - und welche Rechte die Mieter haben.

Kündigung wegen Eigenbedarf muss schriftlich erfolgen

Der Vermieter muss schriftlich kündigen und die Kündigung eigenhändig unterschreiben. Mündliche, telefonische oder per E-Mail versandte Kündigungen sind unwirksam. Die Kündigung muss von dem Vermieter stammen, der Vertragspartner des Mieters ist. Bei einem Ehepaar als Vermieter, müssen also beide die Kündigung unterschreiben. Die Kündigung des Vermieters muss an den Mieter bzw. alle Mieter der Wohnung gerichtet werden, das heißt normalerweise an den- oder diejenigen, die den Mietvertrag unterschrieben haben.