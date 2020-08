Tod des Mieters: Was Erben und Vermieter wissen sollten

Zum Nachlass eines Verstorbenen kann auch ein Mietvertrag zählen. Welche Rechten und Pflichten haben die Erben und der Vermieter?

Vier Zimmer, Altbau, 130 Quadratmeter Wohnfläche in bester Lage und das zu einer unglaublich günstigen Miete- die Wohnung von Opa und Oma macht zweifellos etwas her. Stellt sich die Frage: Was passiert mit der Wohnung, wenn der Großvater stirbt? Muss die Großmutter ausziehen? Die Antwort: Nein, denn der Mietvertrag geht auf die Erben über.