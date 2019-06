Hitze: Mietminderung bei zu heißer Wohnung möglich

Heizt sich die Wohnung im Sommer stark auf, können Mieter unter Umständen die Miete mindern. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

Nach Mietminderung Wärmeschutz für Wohnung gefordert

In dem Fall, auf den die Miet- und Immobilienrechtsanwälte des Deutschen Anwaltvereins in Berlin hinweisen, litt ein Mieter unter der extrem aufgewärmten Neubauwohnung. Diese lag in der obersten Etage und mit nach Süden ausgerichteter Glasfront. Er kürzte daher seine rund 1000 Euro betragende Warmmiete um 205 Euro. Seine Vermieterin verklagte ihn daraufhin. Der Mieter forderte in einer Widerklage einen Wärmeschutz.