Einbruchschutz erst nach Absprache mit Vermieter montieren

Wenn ein Mieter eigenständig Einbruchschutz anbringt, kann er nicht ohne weiteres vom Vermieter die Kosten zurückverlangen. Das geht aus einem Urteil des Kammergerichts Berlin hervor, auf das die Miet- und Immobilienrechtsexperten des Deutschen Anwaltvereins hinweisen.

In dem Fall (Aktenzeichen: 8 U 33/08) war im Mietvertrag vereinbart, dass der Vermieter zur Sicherung der Wohnanlage Videokameras installiert - mehr allerdings nicht. Der Mieter brachte dennoch an der Balkontür Sicherungsbeschläge an und verlange den Ersatz der Kosten - laut der Entscheidung zu Unrecht.