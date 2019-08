Das sind die Bautrends 2019

Die Dächer werden dunkler, die Häuser höher, und die Kinder bekommen ein eigenes Bad: Die aktuellen Trends beim Hausbau im Überblick.

Tendenziell höhere Townhouses sind gerade in Städten eine beliebte Bauform, wo Bauplätze teuer sind.

Wie in der Mode, so gibt es auch bei den Häusern Veränderungen - auch wenn diese viel langsamer geschehen. Trotzdem lässt sich sagen: Neubaugebiete, die gerade entstehen und in den letzten Jahren entstanden sind, sehen zum Teil ganz anders aus als solche von Anfang des Jahrtausends. Wohin geht aktuell die Entwicklung, fragt der dpa-Themendienst Christoph Windscheif, Pressesprecher vom Bundesverband Deutscher Fertigbau.