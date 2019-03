Fenster sanieren: Dreifachverglasung spart Energie

Fenster mit modernem Wärmeschutz können die Heizkosten deutlich reduzieren.

Wer Fenster modernisiert, spart Heizkosten. Denn seit den 1970er Jahren ist der Wärmeschutz immer besser geworden. Üblich sind heute Wärmedämm-Fenster mit Doppelverglasung. Experten empfehlen die bessere Dreifachverglasung, die inzwischen bezahlbar ist. Undichte Fenster steigern die Energiekosten Fenster haben großen Einfluss auf das Klima in der Wohnung - und auf die Heizkostenrechnung. Vor allem in unsanierten älteren Häusern klagen die Bewohner im Winter oft über Zugluft bei Fenstern. «Grund hierfür ist oft ein zu großer Unterschied zwischen der Raumtemperatur und der Oberflächentemperatur schlecht gedämmter Fenster, die zudem im Laufe der Zeit undicht geworden sind», erläutert Jürgen Benitz-Wildenburg vom Institut für Fenstertechnik in Rosenheim. Alte, unzureichend gedämmte Fenster führten auch zu hohen Gas- oder Ölrechnungen.

«Insgesamt 320 Millionen sanierungsbedürftige Fenster gibt es in Deutschland», erklärt Thomas Kwapich von der Deutschen Energie Agentur in Berlin. Einfach verglaste Fenster erreichten nur einen Wärmedämmwert (U-Wert) von etwa 5 Watt pro Quadratmeter Kelvin (W/m2K). Bei alten Isolierfenstern liege der U-Wert bei 3,0 W/m2K. Moderne Fenster, die es schon mit einem U-Wert von 1,0 gebe, dämmten damit drei- bis fünfmal besser.

«Ein modernes Energiesparfenster hat heute einen Mindest-U-Wert nach Energieeinsparverordnung von 1,3», sagt Ulrich Tschorn, Geschäftsführer des Verbandes Fenster+ Fassade in Frankfurt am Main. Generell gilt: Je kleiner der U-Wert, desto besser ist das Fenster.

Wahl der Fenster hängt vom Zustand der Außenwand ab

«Welches Fenster am besten eingebaut wird, hängt auch vom Gesamtzustand des Gebäudes und dem angestrebten Sanierungsziel ab», sagt Ulrich Zink vom Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung in Berlin. Denn nach einer Erneuerung oder Abdichtung der Fenster kann es bei unzureichender Wanddämmung und schlechter Lüftung zu Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung an den Außenwänden kommen. Es muss daher ausreichend gelüftet werden.



Darüber hinaus sollte der U-Wert der Verglasung nicht kleiner sein als der U-Wert der Außenwand, da sich sonst das Kondenswasser nicht an den Fenstern, sondern an der Wand niederschlage und die Wand dadurch auf Dauer durchfeuchten könne.