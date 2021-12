Weihnachtsstern ist Dauerbrenner unter den Zimmerpflanzen

Der Weihnachtsstern sorgt für Farbtupfer auf derFensterbank und zählt zu den beliebten Zimmerpflanzen. Nach Angabendes Statistischen Bundesamtes ist fast jede fünfte in Deutschlandproduzierte Zimmerpflanze in diesem Jahr ein Weihnachtsstern. Von deninsgesamt 109,1 Millionen erzeugten Zimmerpflanzen zogen dieGartenbaubetriebe 20,4 Millionen Weihnachtssterne als verkaufsfertigeTopfpflanzen auf.

Die meisten der ursprünglich aus Mittelamerika stammende Pflanzewurden in Nordrhein-Westfalen produziert (37 Prozent). Es folgtenNiedersachsen mit einem Anteil von 31 Prozent und Bayern mit 12Prozent. Der Weihnachtsstern wird in Gewächshäusern gezüchtet undkommt normalerweise ab Anfang November in den Verkauf.