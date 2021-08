Das oberste Stockwerk gegen Hitze isolieren

So schön es ist, unterm Dach zu wohnen, im Sommer kann es unerträglich heiß werden. Zum einen wegen mangelnder Dämmung, zum anderen wegen ungenügend isolierter Dachfenster. Das lässt sich beheben, aber nur bedingt ohne großen Umbau.

Edelhäuser empfiehlt zwar die Außendämmung, aber auch am besten in Kombination mit Instandsetzungsarbeiten des Daches selbst oder gar dessen Erneuerung. «Dann ist es oft die einfachste und kostengünstigste Variante», so der Bauingenieur.

Innenliegender Sonnenschutz in Form von Markisen, Rollos oder Stoffbespannungen könne einen großen Teil der Hitze abhalten, erklärt Edelhäuser. Es sei aber «wesentlich effizienter, wenn Rollläden oder Markisen außen am Fenster angebracht werden, damit die Wärme erst gar nicht in den Raum kommt.»

So darf die Hülle keine Lücken aufweisen, und gerade die Anschlusspunkte einer Dachdämmung an die Giebel, an die Traufe und an das Mauerwerk müssten gut gearbeitet sein. Denn Lücken in der Dämmung sind Wärmebrücken, an denen es zu Feuchteschäden und in der Folge Schimmelbildung kommen kann, erklärt Edelhäuser.