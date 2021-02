Wie komme ich im Lockdown an Blumen?

Wer zum Valentinstag seine Zuneigung mit einem Blumenstrauß zeigen möchte, kann dies auch im Lockdown tun. Je nachdem, wo man wohnt, unterscheiden sich die Möglichkeiten. In jedem Fall sollte man nicht zu kurzfristig planen - sonst bleibt einem vielleicht nur noch der Strauß von der Supermarktkasse.

«Wegen des Lockdowns dürfen zur Zeit Blumenfachgeschäfte nur in vier Bundesländern öffnen, und zwar in NRW, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und in Hessen», erklärt Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen. Aber auch dort, wo Blumenfachgeschäfte geschlossen bleiben müssen, bieten viele Floristinnen und Floristen ihre Sträuße in Kombination mit einem Abhol- und/oder Lieferservice an. Diese müssen entweder online oder per Telefon vorbestellt werden.