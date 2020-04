Die Tücken des Heizens mit der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe ist eine effiziente Alternative zu Gas- und Ölheizungen. Sie kann im Neubau, aber auch im Zuge der energetischen Modernisierung von älteren Häusern eingesetzt werden. Doch vor allem in dichter bebauten Wohngebieten muss bei der Planung einiges beachtet werden, damit der Nachbarschaftsfrieden nicht gefährdet wird. Die Tücken anhand der Varianten:

Die Temperaturen im Untergrund liegen abhängig von den klimatischen und geologischen Verhältnissen in Mitteleuropa bei etwa zehn Grad. Am effizientesten laufen Erdwärmepumpen, wenn der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und Vorlauftemperatur der Heizung gering ist.

«Werden sie mit einer Photovoltaikanlage kombiniert, kann man die größtmögliche Menge an erneuerbarer Energie auf seinem eigenen Grundstück erwirtschaften», so Hettler zu dieser Variante der Wärmepumpe. Allerdings sind dafür aufwendige Erdarbeiten notwendig, deren Kosten schnell in den fünfstelligen Eurobereich gehen können.

Wichtig ist dabei, von vornherein nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch mögliche Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu beachten. «Entscheidend ist, zwischen den Sonden, zu den Gebäuden und auch zu den Grundstücken Mindestabstände einzuhalten», präzisiert Alexander Sperr vom Bundesverband Wärmepumpe. «Wie groß diese sind, ist in der VDI-Richtlinie 4645 für die Planung von Wärmepumpenanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern geregelt.»

«Einfach die geforderten Daten des Herstellers der Wärmepumpe und die benötigten Maße vom eigenen Grundstück in das Formular eingeben», erklärt Verbandsexperte Sperr. «Nach der Berechnung erfährt der User, ob das ausgewählte Gerätesystem in seinem Fall zu laut ist oder nicht.»

Die gute Nachricht für alle, die planen, eine moderne Wärmepumpe zu kaufen: In Siedlungen mit Fertighäusern hat man über längere Zeit Erfahrung mit Luftwärmepumpen gesammelt. «Die Luftwärmepumpen sind in den letzten Jahren viel leiser geworden, weil die Hersteller viel für den Schallschutz getan haben», hat Lange vom Bundesverbands Deutscher Fertigbau beobachtet.

Und Hettler empfiehlt: «Wird die Wärmepumpe an der Seite des Grundstücks installiert, an der schon ein gewisser Grundlärm herrscht, zum Beispiel an einer Straße, tritt das Ventilatorgeräusch eher in den Hintergrund.»