Die Vor- und Nachteile von Ethanolöfen

Mit Bioethanolkaminen heizt man nicht. Es geht einzig und allein um ihr Flammenbild, vor dem es sich an langen Herbst- und Winterabenden entspannen lässt.

Tim Froitzheim ist Referent für Ofen- und Luftheizungsbau beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima in Sankt Augustin.

Ethanolkamine sind keine Feuerstätten, sondern Dekoration in der Wohnung.

Es sind also keine Feuerstätten, sondern Dekoration in der Wohnung. Das ist perfekt für alle, die nur zur Miete wohnen - denn sie dürfen und können meist keinen echten Ofen einbauen.

Diese Kamine können eigentlich fast überall aufgestellt werden - das macht sie so unkompliziert und beliebt. Und sie sind für fast jeden erschwinglich. «Anders als richtige Kaminöfen brauchen Bioethanolkamine keinen Anschluss an einen Schornstein», erklärt Alexis Gula vom Bundesverband des Deutschen Schornsteinfegerhandwerks.

Außerdem kann bei der Verbrennung unter bestimmten Umständen Kohlenmonoxid entstehen. «Betreiber sollten also darauf achten, dass genügend Frischluft zur Verfügung steht, beispielsweise durch das Ankippen eines Fensters», rät Gula.

Daneben können sich noch weitere, sehr feine Verbrennungspartikel bilden, die laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen tief in die Lunge eindringen können. Sie verweist auf Untersuchungen, bei denen auch krebserregende Substanzen wie Formaldehyd und Benzol sowie Stickstoffdioxid in der Raumluft nachgewiesen wurden.

Besonders akut sind allerdings die Gefahren, die durch mechanische Beschädigungen der Kamine entstehen. «Sie dürfen keinesfalls umfallen oder herunterfallen. Sonst läuft der flüssige Brennstoff aus, und die Umgebung steht schnell in Flammen», warnt Volker Schmatloch vom Industrieverband Haus-, Heiz und Küchentechnik.

«Beim Aufstellen sollte also auf Standsicherheit geachtet werden», sagt er. Werden die Geräte an die Wand gehängt, ist eine solide, technisch einwandfreie Wandbefestigung unerlässlich. «Die Kamine sollten nicht in Fluren oder anderen Laufwegen positioniert werden und immer außer Reichweite von Kindern und Haustieren stehen», ergänzt Froitzheim.