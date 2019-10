Was tun gegen das stille Sterben der Insekten?

Eine neue Studie belegt, was viele Fachleute und Naturfreunde schon lange befürchten: Die Zahl und Vielfalt der Insekten in Deutschland schrumpft dramatisch. Auch die Bundesregierung hat das Problem erkannt und ein Aktionsprogramm für Insektenschutz aufgelegt.

Gelingt es nicht, dass Sterben zu stoppen, könnten wie in einer Kettenreaktion die Funktionen ganzer Ökosysteme gestört werden - und die Ernährung des Menschen in Gefahr geraten.

2017 stellten ehrenamtliche Insektenkundler des Entomologischen Vereins Krefeld Zahlen vor, die nicht nur die Fachwelt aufschreckten: Ihren Daten zufolge nahm die Gesamtmasse an Fluginsekten in Teilen Deutschlands von 1989 bis 2016 um mehr als 75 Prozent ab. Auch andere Studien zeigen, dass viele Insektenarten im Sinkflug sind: Bienen, Schmetterlinge, Köcherfliegen, Laufkäfer oder Ameisen, um nur einige zu nennen.

Problematisch an vielen Studien ist, dass sie häufig nur bestimmte Arten an ausgewählten Standorten und über teils kurze Zeiträume untersuchten. Eine aktuelle Untersuchung liefert nun neue Daten von 290 Standorten in drei Bundesländern - und bestätigt die vorherigen Ergebnisse. Demnach ging sowohl auf Wiesen als auch in Wäldern die Artenzahl innerhalb von zehn Jahren um etwa ein Drittel zurück. Wie bei einem Puzzle liefern die einzelnen Studien zusammengesetzt ein schlüssiges Gesamtbild. Unter Fachleuten gibt es mittlerweile keinen Zweifel mehr, dass die Insekten schwinden. Welche Arten wo besonders betroffen sind, müssen weitere Studien zeigen.