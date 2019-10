Tipps zur Begrünung von Haus und Dach

Im Herbst leuchten sie in strahlenden Farben: Hausfassaden, an denen Wein und andere Kletterpflanzen emporranken. Eine bepflanzte Hauswand ist aber nicht nur optisch ein Highlight. Sie hat vor allem Vorteile, die den Bewohnern und der Umwelt das ganze Jahr über zugutekommen.

Der Wilde Wein ist ein Selbstklimmer. Er sollte nur an Hausfassaden emporranken, die eine glatte Struktur haben - sonst drohen Schäden.

«Grüne Dächer und Fassaden sind natürliche Klimaanlagen», sagt Gunter Mann, Präsident des Bundesverbandes GebäudeGrün in Berlin. Die Feuchtigkeit, die die Pflanzen binden, verdunstet langsam und kühlt die Umgebung. Das schützt im Sommer vor Hitze. Und im Winter halten die Pflanzen die Wärme im Haus, weil sie es als zusätzliche Dämmschicht umhüllen. «Außerdem binden sie Feinstaub und schützen vor Lärm», ergänzt Mann.

«Steht das Wasser nur zehn Zentimeter hoch, entsteht ein zusätzliches Gewicht von 100 Kilogramm pro Quadratmeter», erklärt Manfred Gunkel vom Zentralverband des Dachdeckerhandwerks in Köln. «Deshalb muss unbedingt ein Statiker die Unterkonstruktion auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Sonst kann es passieren, dass das Dach einstürzt.»

Viele Bestandsgebäude haben nicht genügend Traglastreserve für ein Gründach. «Aber beim Neubau kann man das höhere Gewicht von vornherein mit einplanen», so Gunkel.

Geeignet sind dafür vor allem sukkulente Pflanzen wie Fetthenne und Dachwurz, des Weiteren nicht sukkulente, trockenresistente Staudenarten sowie Gewürzpflanzen und Nelken. «Alles, was sich im Steingarten wohlfühlt, gedeiht auch auf dem Dach», fasst Mann zusammen.

Wer Fassade begrünt, muss die Wahl der Pflanzen von der Bauweise abhängig machen. Sogenannte Selbstklimmer, die sich von alleine an der Fassade emporranken, dürfen nur auf intakte, fugenlose Aufbauten ohne Außendämmung treffen. «Die Triebe von Selbstklimmern würden in Fugen und Spalten hineinwachsen und durch Dickenwachstum Schäden an der Fassade verursachen», erklärt Mann.