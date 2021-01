Fair gehandelte Produkte im Aufwind

Ob Rosen, Textilien, Schokolade oder Bananen: Bei vielen Produkten gibt es als Alternative fair gehandelte Ware, die den Bauern in den Entwicklungsländern helfen soll. Seitdem große Handelsketten eingestiegen sind, erfährt Fairtrade einen Schub.

Das gestiegene Angebot an fair gehandelten Waren bei Supermarktketten und Discountern in Deutschland treibt den Umsatz mit Fairtrade-Produkten nach oben. «Maßgeblich verantwortlich dafür sind die Fairtrade-Eigenmarken im deutschen Handel, die bei einigen Produkten ihr komplettes Bio-Sortiment auf Fairtrade umgestellt haben», sagte der Geschäftsführer des Transfair-Vereins, Dieter Overath, auf der Öko-Messe Biofach in Nürnberg (12. bis 15. Februar). «Sie finden in Deutschland keinen Supermarkt, der nicht Fairtrade-Produkte führt. Es gibt keine weißen Flecken mehr.»