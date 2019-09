Heidepflanzen mögen es sauer und sonnig

Ziemlich anspruchslos und farbenfroh in grauen Herbstwochen: Heidepflanzen brauchen nur den richtigen Standort und ab und zu einen Rückschnitt.

Auch bei der Besenheide bringen manche Sorten bis in den Winter hinein Abwechslung in den Garten.

Blütenteppich im Winter: Die Schneeheide verziert den Garten in der kalten Jahreszeit.

Die kultivierte Schneeheide (Erica carnea) für den Garten erblüht bis in den Spätherbst hinein.

Die Heide ist eine karge Landschaft, die aber überraschend eindrucksvoll wird, wenn sie erblüht. Dann wird aus der weiten baumlosen Ebene ein farbiger Teppich. Einige Heidepflanzen schaffen das auch im Garten - in einer Zeit, wenn Blüten und eindrucksvolle Gewächse auf dem Rückzug sind in die Ruhephase. Heidekraut kann hier also die Sommerblumen ablösen. Dazu gehören vor allem die Besenheide (Calluna vulgaris) und die Schneeheide (Erica carnea).