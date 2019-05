Pfingstrosen: Ihre Schönheit braucht etwas Zeit

Pfingstrosen blühen von April bis Juni. Allerdings brauchen sie dafür viel Geduld und den richtigen Standort.

Stauden richtig teilen

Pfingstrosen werden bis zu 100 Jahre alt. Sie für eine Verjüngung zu teilen, ist also nicht notwendig. Dennoch kann eine Teilung notwendig werden. Nämlich dann, wenn man die Staude verpflanzen will, etwa weil sie am eigentlichen Standort einfach nicht blühen will. Ungeteilte Pfingstrosen wachsen nur sehr schlecht an.