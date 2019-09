Mini-Orchideen: Klein, blühfreudig und pflegeleicht

Die pflegeleichte Schmetterlingsorchidee - auch bekannt als Phalaenopsis - ist inzwischen allgegenwärtig. Doch jetzt tut sich was: Die Nachfrage nach kleinen Sorten steigt.

Sie rät, zwei bis drei Gruppen auf einem Zweig zu arrangieren statt mehrere Pflanzen darüber zu verteilen. Zwischen die Pflanzen und das Holz kommt etwas Moos, das in der Lage ist, Feuchtigkeit zu speichern und an die Luft abzugeben - das sorgt für ausreichende Luftfeuchtigkeit um die kleinen Orchideen.

Die Schmetterlingsorchideen gehören einer sehr vielfältigen Gattung an, die lange Zeit durch Züchtungen erweitert wurde. Heute sind im Handel nur noch sogenannte Hybriden erhältlich - also Kreuzungen zweier Varianten, in denen die besten Eigenschaften beider Seiten bewusst hervorgebracht werden. Die Phalaenopsis hat sich insbesondere für diese Variationen angeboten: «Die einzelnen Arten lassen sich leicht miteinander kreuzen», erklärt Schneckenburger. Und die Phalaenopsis lassen sich sogar mit anderen Gattungen kreuzen, laut dem Experten kommen dafür 30 andere Orchideen in Frage.