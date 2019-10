Sukkulenten richtig gießen

Bei Sukkulenten gilt beim Gießen die Devise weniger ist mehr. Das ist aber noch nicht alles. Wie und wie oft man die Pflanzen am besten wässert.

Sukkulenten sollten nur unten, also direkt an der Erde gegossen werden. Werden die Blätter mancher Arten beim Gießen nass, verfärben sie sich. Darauf weist das Blumenbüro in Essen hin.