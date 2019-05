Vertrocknete Pflanzen retten

Vertrocknete Pflanzen lassen sich in einigen Fällen wieder aufpäppeln. Drei Tipps, damit es wieder grünt statt raschelt.

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sind die Pflanzen auf dem Balkon oder im Zimmer vertrocknet? Daran ist nicht unbedingt der Pflanzensitter schuld - die Urlaubsvertretung kann es noch so gut meinen, aber kaum jemand kann täglich im Haus vorbeischauen und gießen. Doch was nun? «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt Isabelle Van Groeningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin.