Alternativen zum Buchsbaum

Der Buchsbaum ist auch anfällig für Pilzbefall und Schädlinge. Experten raten daher, robustere Pflanzen für die Beetbegrenzung zu wählen.

Viele Hobbygärtner sind ratlos: Buchsbäume leiden seit Jahren verstärkt unter Schädlingen und Krankheiten. »Doch lange gab es kaum wirklich gute Alternativen zur grünen Beetbegrenzung.», sagt Peter Botz, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Garten-Center in Grafschaft-Ringen (Rheinland-Pfalz). «Bis Alternativen gezüchtet und ausreichend getestet sind, braucht es einfach Zeit.» Doch erste Neuentwicklungen und auch eine Trendwende lassen hoffen.

So ist für den Gärtner Stefan Wegner von der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin der Buchsbaum sogar «nicht mehr zeitgemäß». Denn er stehe für eine formale und strenge Gestaltungsart. Stattdessen würden derzeit der Natur nachempfundene Pflanzungen bevorzugt - und zum Beispiel Gräser oder Ilex an den Rand gesetzt. Bei letzterem haben sich laut Wegner auch durch neue Züchtungen viele neue Gestaltungsmöglichkeiten aufgetan.