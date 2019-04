Zierkirsche: Blütentraum in rosa und weiß

Hauchzarte Blättchen tauchen die Zierkirsche in ein spektakuläres Blütenkleid. Manche Sorten sind auch noch Blickfänge, nachdem das letzte Blütenblatt gefallen ist.

© dpa Ein Blütentraum in Rosa: Die Japanische Blütenkirsche ist in Deutschland besonders beliebt.

© dpa Unzählige hauchzarte Blütenblätter sitzen an der Japanische Zierkirsche. Sie wirken auch besonders intensiv, da die Blätter erst später austreiben.

© dpa Die Blütenpracht der Zierkirschen ist nur von kurzer Dauer. Nach zwei Wochen fallen die Blätter zu Boden.

Zierkirschen haben hauchdünne Blütenblätter. Ergreift der Wind sie, fallen sie auf den Spaziergänger unter der Krone - wie ein hauchzartes Schneegestöber, nur eben ohne den grausam-kalten Schnee.

In Japan stehen ihre Blüten für Schönheit und eben auch diese Vergänglichkeit. Dort wie auch in Deutschland verwandeln Zierkirschen Gärten und Parks jedes Jahr für nur wenige Wochen in ein Blütenmeer in Weiß und Rosa. Aber auch danach hat so manche Sorte dem Gartenbesitzer etwas zu bieten.

Zierkirsche kommt als Strauch oder Baum Als Zierkirschen werden verschiedene Arten der Gattung Prunus bezeichnet. Sie stammen ursprünglich aus Ostasien und tragen besonders schöne, einfache oder gefüllte Blüten. Es gibt sie als kompakte Sträucher bis hin zu mittelgroßen Bäumen.

«Japan hat viele Sorten zur Perfektion entwickelt», sagt der Baumsachverständige Eiko Leitsch, Vizepräsident des Bundesverbands Garten- und Landschaftsbau (BGL). Weit verbreitet sind sowohl in Japan als auch in Deutschland die Higan-Kirsche (Prunus subhirtella) und die Japanische Zier- oder Blütenkirsche (Prunus serrulata). Ihre ausladende Sorte 'Kanzan' blüht nach Meinung der Experten besonders schön. Man findet sie in Deutschland in vielen Gärten und Parks und auch an Straßen.

Blütezeit der Zierkirsche strecken Gemein ist den Zierkirschen, dass sie ihre volle Schönheit in sehr kurzer Zeit entfalten - und nach ein bis zwei Wochen ist alles vorbei. Auf vier Wochen aber kann man die Blütezeit strecken, wenn man mehrere, zu verschiedenen Zeitpunkten blühende Sorten kombiniert, rät Volker Meng, Technischer Leiter des Forstbotanischen Gartens und Arboretums der Universität Göttingen. Ein Tipp für den Blütenbeginn: Besonders früh zeigen die Scharlachkirsche (Prunus sargentii) und die Japanische Aprikose (Prunus mume) ihre Pracht. Beide tragen intensiv dunkelrosa Blüten.

Nach der Blüte sind die meisten Sorten eher unscheinbar. Wenn der Baum auch im Winter ein Hingucker sein soll, empfehlen sich Exemplare mit schöner Rinde. Leitsch rät zum Beispiel hier zur Scharlachkirsche, deren Rinde dekorativ abblättert. Beate Reuber, Senior Parkmanager der Gärten der Welt in Berlin, empfiehlt die Mahagoni-Kirsche (Prunus serrula) mit dunkelrot glänzender Rinde, deren quer verlaufende Poren an Zebrastreifen erinnern.

Kleine Sorten für kleine Gärten Früchte tragen asiatische Zierkirschen in der Regel nicht - und wenn, sind sie sehr klein und ungenießbar. Allerdings tragen so manche bei uns heimische Prunus-Arten Früchte: Die Vogelkirsche (Prunus avium) und die Blutpflaume (Prunus cerasifera 'Nigra') zum Beispiel. Letztere ist sogar für uns genießbar.

Zierkirschen kann man in fast jedem Garten anpflanzen, weil sie relativ unempfindlich sind. Besonders mögen sie sonnige Standorte und humose, eher basische Böden. Leitsch betont aber: «Man sollte sich Gedanken machen, wie viel Platz man ober- und unterirdisch hat.» Speziell für kleinere Gärten eignen sich schmale Säulenkirschen wie die Sorte 'Amanogawa' der Japanischen Zierkirsche. Meng rät zu strauchigen Arten wie die Kurilenkirsche 'Brillant' (Prunus nipponica var. kurilensis) oder die Sorten der Japanischen Mandelkirsche (Prunus japonica).

Heimische Alternativen für den Garten Aus Gründen des Umweltschutzes ziehen inzwischen viele Hobbygärtner heimische Gewächse vor. Auch die Gattung Prunus bietet hier etwas an. So mancher Vertreter trägt ebenfalls schöne Blüten, etwa die Schlehe (Prunus spinosa), die Traubenkirsche (Prunus padus) und die Felsenkirsche (Prunus mahaleb). Ein besonderer Farbtupfer ist die schon erwähnte, intensiv rotlaubige und rosa blühende Blutpflaume (Prunus cerasifera 'Nigra') mit essbaren Früchten. Meng rät noch zur Sorte Prunus avium 'Plena' mit schönen gefüllten Blüten.

Besonders gut wirken Kirschbäume mit schöner Wuchsform auf Rasenflächen, findet Reuber. Sie empfiehlt dafür die ausladende Serrulata-Sorte 'Shirofugen'. Wichtig sei aber, Abstand zwischen Baumstamm und Beginn des Rasens zu lassen, damit die Gräser nicht zu viel Wasser und Dünger abgreifen, erklärt Leitsch. Im Beet können Zierkirschen gut mit locker gepflanzten Stauden kombiniert werden, da diese keine Konkurrenz für die Wurzeln der Zierkirschen sind. Reuber empfiehlt als Nachbar ebenfalls zarte Blüher wie Buschklee, Rittersporn, Anemone oder Sonnenhut.

