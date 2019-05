Pfingstrosen für die Vase: Bei Kauf auf Knospen achten

Wer Pfingstrosen kauft, sollte keine mit grünen Knospen auswählen. Denn meist öffnen sie sich nicht mehr. Damit die Schnittblumen dann in der Vase lange frisch bleiben, gibt es ein paar Tricks.

Damit sich die Blumen möglichst lange in der Vase halten, schneidet man sie idealerweise mit einem Messer schräg an und stellt sie sofort in lauwarmes Wasser. Das Wasser sollte täglich gewechselt und die Stängel frisch angeschnitten werden. Überzählige Blätter werden entfernt.

Pfingstrosen bleiben ohne Zugluft länger frisch

Am besten stehen die Pfingstrosen an einem geschützten, hellen und kühlen Ort ohne Zugluft. So welken die Blüten langsamer, erläutert das Blumenbüro in Essen. Für die Vase geeignet ist übrigens nur die Bauern-Pfingstrose, die auch als Garten-Pfingstrose oder Gemeine Pfingstrose bezeichnet wird.