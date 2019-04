Flieder für die Vase am Morgen abschneiden

Damit sich ein Fliederstrauß möglichst lange in der Vase hält, sollte man die Zweige morgens abschneiden. Aber es gibt noch mehr Tricks, um die Blühzeit zu verlängern.

Werden Zweige vom Flieder am Morgen geschnitten, halten sie sich länger in der Vase. Denn dann sind die Blüten und Stiele noch mit Wasser gesättigt. Gut ist, wenn sich erst ein Drittel der Knospen schon geöffnet hat.

Außerdem raten die Experten der Zeitschrift «Living at home», die Zweige nicht abzubrechen oder abzudrehen, denn das verletze die Pflanze unnötig. Am besten werden sie mit einem scharfen Messer oder der Gartenschere scharf und zügig abgeschnitten.

Stielenden kurz in heißes Wasser tauchen

Bevor die Zweige in die Vase kommen, sollte man die Stielenden kurz in heißes Wasser tauchen. Das öffnet die Poren und erhöht die Fähigkeit der Pflanze, Wasser in der Vase aufzunehmen. Dafür sollte man auch die Enden mit einem Messer rund drei bis fünf Zentimeter weit aufspalten.