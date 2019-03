Kätzchenweide gedeiht auch im Kübel

Flauschige Weidenkätzchen sind ein Hingucker im Frühling. Aber Weiden sind nicht nur etwas für große Gärten: Einige Arten eignen sich auch gut für den Topf.

Weidenkätzchen locken Bienen schon früh im Jahr an.

Zu den ersten Anzeichen des Frühlings gehören die Weidenkätzchen, die silbrig in der Wintersonne glänzen und je nach Temperatur auch bereits ihre goldgelben Pollen präsentieren. Auch an der Rinde der Weidentriebe sieht man, dass die Aktivität in dem Astwerk lebendig wird.