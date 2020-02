Zimmerpflanzen umtopfen: Wann und wie oft?

Damit Zimmerpflanzen gut und gleichmäßig wachsen, müssen sie regelmäßig umgetopft werden. Doch wann ist es soweit? Ein kurzer Blick in den Blumentopf hilft.

Ist der Topf zu klein für die Pflanze, muss der Gärtner umtopfen. Aber wann genau ist das Gefäß nicht mehr ausreichend? Wenn der Wurzelballen so groß geworden ist, dass er die Erde zu einem Drittel verdrängt hat, erklärt die Gartenakademie Rheinland-Pfalz.

Umtopfen sollte man auch, wenn die Wurzeln durch die Abzugslöcher oder über den Topfrand wachsen, der Topf sich verbiegt oder Behälter aus Ton gar gesprengt werden. Ein weiterer Hinweis ist ein nicht mehr stimmiges Verhältnis von Topfgröße zur Pflanze, was die Standfestigkeit beeinflusst.

Außerdem sollten Hobbygärtner ihre Zimmerpflanzen neu eintopfen, wenn die Erde verschlämmt ist. Das heißt, sie ist so dicht, dass sie kaum noch Wasser speichert. Das Gießwasser läuft etwa über den Rand weg oder staut sich auf.

Wie oft eine Zimmerpflanze umgetopft werden muss, hängt also von der Pflanze ab. Schnellwachsende Pflanzen mit starker Wurzelbildung wie einige Zierspargelarten, Gummibaum oder Dieffenbachie müssen jedes Jahr in einen größeren Topf umziehen. Bei besonders langsam wachsende Pflanzen mit geringem Nährstoffbedarf wie Sukkulenten und Kakteen bleibt mehr Zeit. Hier genügt es, das Substrat alle zwei bis vier Jahre auszutauschen.

Die beste Jahreszeit zum Umtopfen

Wenn möglich, sollten Zimmerpflanzen im Frühling umgetopft werden. So bekommen sie viel Tageslicht und gleichzeitig frisches Substrat mit neuen Nährstoffen - also die besten Bedingungen für gesundes und kräftiges Wachstum. Im Notfall, also bei gesprengtem Topf oder völlig ausgelaugter Blumenerde, können die Pflanzen auch im Herbst oder Winter umgetopft werden. Wegen der neuen Nährstoffe und dem gleichzeitigen Lichtmangel können sie dann allerdings vergeilen: Sie bilden extrem lange und instabile Lichtmangeltriebe mit kleinen oder gar keinen Blättern.