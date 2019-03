Azalee: Die richtige Pflege für den Winterblüher

Azaleen sind wahre Hingucker im tristen Winter. Bei guter Pflege kann die farbenfrohe Blühpflanze bis zu 30 Jahre alt werden. Worauf Hobbygärtner achten sollten.

Im Winter blüht relativ wenig: Die Topfazalee ist eine Ausnahme - vorausgesetzt sie steht in der Wohnung. Frühe Sorten gibt es schon ab August im Handel - in der Regel sind sie bis April erhältlich. Das erklärt der Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE).

Bei der Pflege gilt: Die Azalee mag es schattig und feucht. Wer sie an einen kühlen, nicht zu sonnigen Platz stellt, hat länger etwas von den Blüten. Aber die Azalee kann auch im warmen Wohnzimmer stehen - nur sollte sie dann nachts an einen kühlen, aber frostfreien Ort umziehen. Gießen ist wichtig: Die Erde im Topf ist idealerweise immer feucht. Aber die Wurzel darf nicht im Wasser stehen.

Azaleen blühen auch im Garten in vielen Farben. Eine passende Kombination verhindert ein buntes Durcheinander. Am besten werden Gartenazaleen daher während der Blüte ausgewählt, damit die Farben richtig eingeschätzt werden können. Geht das nicht, sollte unbedingt nach Sorten gewählt werden. Auf deren Farbgebung ist Verlass. In der Regel zeigt das Etikett sie klar und eindeutig. Die Sorte 'Feuerwerk' beispielsweise schmückt sich mit glühendroten, innen leicht orange geflammten Blüten. 'Goldtopas' trägt Reingelb mit orangefarbenem Fleck.

Oftmals stehen die starken Farben aber am besten allein - vielleicht vor dem ruhigen Hintergrund immergrüner Gehölze oder vor einer dunklen Hauswand. Dort kommt dann auch die schöne Herbstfärbung der sommergrünen Azaleen gut zur Geltung. Von Orange bis Bronzerot schimmern ihre Blätter, bevor sie kahl in den Winter gehen.

Standort und Pflege japanischer Azaleen

Die Sträucher eignen sich gut für kleine Gärten, den Friedhof und für angelegte Steingärten, findet Gerd Eiting, Gärtnermeister aus Bad Zwischenahn. Wichtig sind Standorte im Halbschatten und in der Sonne. «Je sonniger die Pflanzen stehen, desto besser ist der Blütenansatz», erklärt Eiting. In den Wintermonaten braucht diese Gruppe von Azaleen, die zu den Immergrünen gehört, einen geschützten Platz. Die Pflanzen sollten nicht an zugigen Standorten stehen und nicht in gefrorener Erde. Dort trocknen sie rascher aus. Der Boden sollte humos sein, «Am besten verwendet man eine Rhododendron-Erde», sagt Gärtnermeister Eiting.