Duftende Zimmerpflanzen: Den Sommer in die Wohnung holen

Wer im Winter den Blumenduft von draußen vermisst, kann ihn sich auch leicht ins Haus holen. Diese Zimmerpflanzen sorgen mit ihrem intensiven Geruch für sommerliches Flair.

Manche Zimmerpflanzen verströmen ganz besonders intensiven Duft. In der Natur werden damit etwa Insekten angelockt, erklärt der Zentralverband Gartenbau. Im Wohnraum sind die Aromen nur schönes Beiwerk - und ein natürlicher Raumduft:

Gardenien (Gardeniajasminoides) bilden im Herbst und Winter große weiße Blüten, die einen starken, süßen Duft verströmen. Hobbygärtner sollten die tropischen Pflanzen mit glänzend dunkelgrünen Blättern mit temperiertem, kalkfreiem Wasser gießen. Ab und an tut ihnen auch ein Sprühnebel gut, der die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung erhöht. Wichtig ist aber, dass man die Blüten nicht direkt ansprühen darf. Während die Pflanze ihre Knospen bildet, tun ihr Temperaturen unter 18 Grad gut, während der Blüte um 21 Grad.

Kranzschlinge: Rankpflanze mit intensivem Aroma

Die Kranzschlinge (Stephanotisfloribunda) bekommt meterlange Triebe und wird daher als Rankpflanze angeboten. Bei uns blüht sie von April an und oft bis September und verströmt dann ihren intensiven Duft in den Zimmern. Sie bevorzugt einen hellen und luftigen Platz. Aber sie ist ein wenig empfindlich, was den Standort angeht: Trägt die Pflanze Knospen, sollte ihr Topf nicht mehr gedreht werden. Im Winter sorgt ein kühler Standort von 12 bis 15 Grad für eine zuverlässige Blüte im nächsten Jahr. Zimmerwarmes und kalkarmes Gießwasser ist ein Muss, das im Sommer großzügig und im Winter mäßig gegeben wird.