Saft von Narzissen ist für andere Schnittblumen giftig

Narzissen scheiden einen für andere Pflanzen giftigen Schleim aus. Sollen sie dennoch mit anderen Schnittblumen in eine Vase, gibt es ein paar Tricks.

Der Schleim verhindert, dass die Stielenden gut Wasser aufnehmen können. Daher rät das Blumenbüro in Düsseldorf, das Wasser in der Vase oft auszutauschen. Bevor die Blumen in das Gefäß kommen, sollten die Stiele außerdem leicht schräg angeschnitten werden.

Stielende in heißes Wasser tauchen

Sollen Narzissen mit anderen Blumen in die Vase, taucht man sie nach dem Anschneiden erst kurz in heißes Wasser. Danach stehen sie am besten einen Tag alleine in einer Vase. Beides verhindert, dass sie später ihren Saft ausscheiden und den anderen Schnittblumen schaden.